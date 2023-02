Terremoto: arrivano gli aiuti dell’Italia in Siria, primo Paese europeo

MeteoWeb

E’ arrivato in Siria un convoglio di aiuti umanitari inviato dall’Italia, attraverso il confine terrestre con il Libano: è il primo inviato da un Paese europeo a giungere a destinazione, lo riporta l’agenzia Sana. “Tre camion sono arrivati al valico di frontiera di Jdaidit Yabws carichi di aiuti italiani che erano giunti ieri all’aeroporto internazionale di Beirut,” spiega l’agenzia.

La Mezzaluna Rossa siriana ha confermato che si tratta della “prima spedizione europea” ad arrivare in Siria. Sabato scorso il governo italiano aveva annunciato la partenza da Pisa del primo aereo cargo Hercules con ambulanze e medici, oltre a medicinali e materiale destinato alla popolazione siriana.

Il governo italiano ha approvato lo stanziamento fino a 11 milioni di euro in aiuti urgenti per Turchia e Siria e ha inviato squadre di soccorso, in coordinamento con l’Unione Europea.