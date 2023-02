Terremoto, il sismologo: “verosimile “doppietta” in Turchia, probabile una seconda faglia”

MeteoWeb

Il sismologo Antonio Piersanti dell’INGV, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, spiega all’AGI cosa è successo ieri al confine tra la Turchia e la Siria, devastate da due forti scosse di terremoto, seguite da centinaia di repliche. “Noi al momento stiamo registrando tutti gli eventi sismici successivi alle due scosse di magnitudo 7.9 e 7.5 di ieri. Per capire quello che è successo occorreranno una serie di accertamenti successivi. Quello che possiamo dire è che in un qualsiasi terremoto c’è sempre una parte di crosta terrestre che si rompe, può succedere che due eventi siano sulla stessa faglia oppure, che è quello che è probabilmente accaduto in Turchia, che ci sia stata una seconda faglia“, ha detto Piersanti.

“E’ verosimile – prosegue Piersanti – che si possa parlare di ‘doppietta‘, anche se il termine non è scientifico ma possiamo indicare che ci sono stati due fenomeni vicini con magnitudo elevata e a poche ore di distanza”. “Nella stragrande maggioranza dei casi, un evento così forte è seguito da migliaia di piccolissimi eventi sismici – aggiunge Piersanti – e in Turchia in queste ore sta avvenendo proprio questo. Sono stati registrate sequenze di magnitudo 5 e anche 5.5″. “Purtroppo non è prevedibile con certezza quello che avverrà nelle prossime ore – conclude il sismologo Piersanti – anche se statisticamente, nella maggior parte dei casi, le scosse sismiche nella zona possono andare avanti per alcune settimane. Ma è imprevedibile capirne l’entità“.