MeteoWeb

Un bimbo di 7 mesi è stato tratto in salvo in Turchia, nel distretto di Antakya, nella provincia meridionale di Hatay, devastata dal terremoto di lunedì scorso, dopo essere rimasto intrappolato tra le macerie per 140 ore: lo riporta l’agenzia di stampa statale Anadolu.

Nel distretto di Nizip, una ragazzina è stata estratta dalle macerie 146 ore dopo il terremoto. Sempre nella provincia di Hatay, nel distretto di Antakya, un 35enne è stato tratto in salvo dopo 149 ore.