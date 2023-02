Le devastazione del terremoto e il miracolo della vita: neonata salvata dalle macerie | VIDEO

MeteoWeb

“Abbiamo sentito un rumore mentre stavamo scavando, spostando le macerie e abbiamo trovato questa piccolina, grazie a Dio. Aveva ancora il cordone ombelicale legato alla madre così lo abbiamo tagliato e mio cugino l’ha portata di corsa in ospedale”. E’ quanto raccontato da uno dei soccorritori della neonata salvata sotto i resti della sua casa a Jandairis, in Siria. Purtroppo la bimba è ormai rimasta sola: nessuno della sua famiglia è infatti sopravvissuto al terremoto che ha colpito il confine tra Turchia e Siria il 6 febbraio.

“Credo sia nata circa sette ore dopo il sisma, pesa poco più di 3 chili e per questo non penso sia prematura”. Lo ha spiegato Hani Maaruf, medico che ha preso in cura la piccola dopo il suo arrivo in ospedale, ad Afrin.

E’ stata tanta l’emozione e la concitazione quando ieri i soccorritori hanno scoperto la neonata, viva, sotto le macerie. Era ancora legata dal cordone ombelicale alla madre, ormai deceduta. E nella località al confine con la Turchia i soccorritori hanno trovato i corpi del padre, della madre, delle tre sorelle e del fratello della piccola, oltre che quello della zia.

Nel video diventato virale sui social si vede un uomo che porta via la neonata coperta di polvere in mezzo alle macerie. Un altro dei presenti gli lancia una coperta per coprirla. All’ospedale di Afrin la piccola è stata messa in un’incubatrice e sottoposta a fleboclisi per farle assumere le vitamine necessarie. Le sue condizioni sono stabili, hanno riferito i medici. E probabile che sia nata alcune ore dopo il sisma.