Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito il confine tra Stati Uniti d’America e Canada alle 12:15 italiane di questa mattina. L’epicentro della scossa è stato a Buffalo, in pieno centro, dove la popolazione s’è impaurita ed è scesa in strada per lo spavento. La scossa ha avuto un grande risentimento sismico anche perchè l’ipocentro è stato molto superficiale, ad appena 3.0km di profondità.

La scossa è stata avvertita anche a Toronto, in Canada.