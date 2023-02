Terremoto: scuole chiuse anche domani a Siena

MeteoWeb

Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche domani, venerdì 10 febbraio, a Siena dopo lo sciame sismico delle ultime ore. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco di Siena Luigi de Mossi, mentre è in corso una nuova riunione del centro coordinamento soccorsi, operativo da ieri sera. Da ieri sera, infatti, sono decine le scosse che si sono verificate nell’area.

Rimarranno poi chiusi, fino a lunedì 13 febbraio, musei e impianti sportivi di competenza comunale. Saranno invece regolarmente aperti gli uffici comunali. “Invito i cittadini – spiega poi il sindaco De Mossi – a mantenere per quanto possibile la calma e la tranquillità, pur con tutte le accortezze del caso e adottando comportamenti consoni alla situazione. Di concerto con le autorità territoriali, con le quali ci siamo riuniti anche questo pomeriggio, abbiamo deciso di chiudere scuole, musei e impianti, mentre al momento torneranno aperti gli uffici comunali. Vorrei comunque rassicurare i cittadini: la situazione è sotto controllo e non si registrano particolari danni a immobili pubblici e privati. Non si segnalano problemi alla rete dei servizi essenziali (gas luce acqua), né all’ospedale che è regolarmente aperto, né alla rete viaria o di trasporto. Continua il monitoraggio da parte della Protezione Civile, degli operatori comunali e tutte le altre forze dell’ordine, oltre ai volontari: ringrazio tutti per l’impegno profuso in queste ore. L’amministrazione comunale rimane a disposizione per tutta la popolazione”.

Il sindaco e la giunta, assieme ai dipendenti addetti, rimangono in giro sul territorio per monitorare qualsiasi situazione ed eventuali emergenze ed esigenze. L’amministrazione segnala infine anche le aree sosta persone in cui è possibile sostare in piena sicurezza all’interno del territorio comunale, che sono otto in totale: parcheggio Isola d’Arbia; parcheggio piscina Acquacalda; parcheggio Coop Taverne d’Arbia; parcheggio palasport; parcheggio via Pertini San Miniato; parcheggio Tufi; Lizza; parcheggio parco Unità d’Italia.

Terremoto: nel centro di Siena evacuate tre famiglie

“E’ stato necessario procedere all’evacuazione di 3 nuclei familiari, in tutto 14 persone, in centro a Siena perché c’è un problema alle rampe di scale e i vigili del fuoco hanno richiesto un intervento tecnico sulla struttura della rampa”. Lo ha detto il prefetto di Siena Maria Forte al termine della riunione del Centro coordinamento soccorso. “Altre criticità fortunatamente non ce ne sono state”, ha aggiunto il prefetto. “Appena saranno eseguiti i lavori provvisionali le famiglie potranno rientrare nelle loro abitazioni“, ha aggiunto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Bruno De Paola. “Ci siamo già attivati per far traslocare le 3 famiglie in luoghi più sicuri”, ha specificato l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Siena Francesca Appolloni.