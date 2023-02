Terremoto Toscana: paura a Siena, avvertito anche a Lucca e Pistoia | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Doppia scossa di terremoto in Toscana nella notte. Alle 21:51 di oggi, mercoledì 8 febbraio, è avvenuta una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Siena. Il sisma è avvenuto a 7,7km di profondità. Alle 21:53, si è verificata un’altra scossa di magnitudo 2.4 nella stessa zona, ad una profondità di 8,6km. Le scosse di terremoto sono state distintamente avvertite dalla popolazione a Siena, ma anche a Pistoia e Lucca.

Al momento non sono segnalati danni ai Vigili del Fuoco, ma tanta gente è scesa in strada, a Siena e nei comuni limitrofi.

Dopo le prime due scosse, ne sono seguite altre nei minuti successivi: tra le più rilevanti, magnitudo 2.4 alle 21.58; magnitudo 2.1 alle 22.02; magnitudo 2.7 alle 22.08; magnitudo 2 alle 22.10; magnitudo 2.6 alle 22.

Gente in strada ma nessuna segnalazione di danni

“Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 a Siena. Con la nostra sala operativa stiamo verificando la situazione, al momento nessuna segnalazione di danni. Nuove scosse di terremoto con epicentro a Siena con magnitudo fino a 2.7. Molte persone si sono riversate in strada, gli operatori del sistema di Protezione Civile e personale dei Comuni stanno effettuando controlli e fornendo assistenza“. E’ quanto scrive sui social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, e i tecnici del Comune di Siena sono in giro per monitorare la situazione dopo le scosse. “Al momento si conferma che non ci sono danni”, fa sapere il sindaco. Oltre alla Protezione Civile comunale, è stata allertata anche la Polizia Municipale che è in giro per raccogliere segnalazioni e dare informazioni ai cittadini. Nessun danno registrato anche dalla Polizia Municipale. La Protezione Civile del Comune di Siena, qualora i cittadini vogliano uscire dalle proprie abitazioni, raccomanda di recarsi in spazi aperti.