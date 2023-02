Catastrofico terremoto devasta la Turchia: allarme tsunami in Italia, “allontanatevi dalla costa” | LIVE

MeteoWeb

Un violentissimo terremoto magnitudo 7.9 ha colpito questa mattina la Turchia meridionale, causando crolli e numerose vittime. L’epicentro è stato localizzato nella parte sud-orientale della Turchia, al confine con la Siria, nella regione dell’Anatolia sud-orientale. Tra le città più vicine all’epicentro, circa 30 km, troviamo Gaziantep, una delle più grandi della Turchia. Il terremoto ha avuto un ipocentro a circa 20 km di profondità ed è stato fortemente risentito in tutta l’area meridionale della Turchia ed anche in Siria.

Diversi edifici hanno riportato danni o sono crollati, sia a Gaziantep sia nei vicini centri di Diyarbakir e Malatya. Si teme che diverse persone siano rimaste sepolte sotto le macerie. L’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze ha proclamato lo stato di massima emergenza e mobilitato tutti i servizi di soccorso.

E’ salito ad almeno 76 morti il bilancio delle vittime in Turchia: lo rende noto l’autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri turca Afad, come riporta l’agenzia Anadolu, facendo sapere che i feriti sono almeno 440. “Non è possibile riferire il numero totale dei morti e i feriti al momento, i danni sono seri“, ha dichiarato il prefetto di Kahramanmaras, dove è stato rilevato l’epicentro della scossa. Almeno un centinaio le vittime nel Nord della Siria.

La Turchia si trova in una zona altamente sismica attraversata da numerosi sistemi di faglia: l’area interessata dal terremoto di questa notte è considerata a pericolosità sismica molto elevata.

Dopo il terremoto delle 02:17 ora italiana sono state registrate diverse repliche magnitudo superiore a 4.5 nell’area.

A causa della elevata magnitudo e della relativa vicinanza dal mare, sia il CAT-INGV che il KOERI hanno diramato un’allerta tsunami per il Mediterraneo (allerta di tipo WATCH).

Allerta maremoto: possibile tsunami sulle coste italiane

Sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Ingv, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane in seguito alla scossa di terremoto magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria delle ore 02.17.

“Si raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l’area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali,” ha affermato la Protezione Civile in una nota.

Il maremoto consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. L’allerta indica la possibilità di un pericolo reale per le persone che si trovano vicino alla costa, specialmente se in zone poco alte, o addirittura più basse, rispetto al livello del mare. Anche un’onda di solo 0,5 metri di altezza può generare pericolose inondazioni e fortissime correnti.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in raccordo con INGV, Ispra e le strutture del SNPC, continuerà a fornire tutti gli aggiornamenti disponibili sull’evoluzione dell’evento.

La Protezione Civile regionale siciliana ha diramato il seguente avviso: “Attenzione: a seguito di un evento sismico fra Siria e Turchia INGV ha emesso un’allerta tsunami. L’onda di impatto dovrebbe arrivare sulla costa siciliana alle 06:30 e su Siracusa‚ alle 06:39‚ a Catania‚ alle 06:40‚ a Messina e poi sul tirreno e Canale di Sicilia. La Protezione Civile invita i cittadini ad allontanarsi dal litorale basso‚ da zone portuali‚ e di avvisare la popolazione e porre la massima attenzione!”

“L’allarme è scattato in tutto il Mediterraneo per una eventuale onda di tsunami a partire da Sicilia e Calabria“: lo ha confermato il direttore operativo della Protezione Civile, Luigi D’Angelo a Rai Radio 1. “L’allarme potrebbe essere revocato se non dovesse verificarsi. La situazione è in evoluzione: al momento la portata sembra ridimensionata in base alle prime rilevazioni al largo della Turchia. Dalle prime informazioni sembra piuttosto ridimensionata, però dobbiamo attendere le misurazioni. Siamo in fase di costante monitoraggio“. Nel frattempo, ha ribadito D’Angelo, “il comportamento più corretto è allontanarsi dalle coste“.