Terremoto Turchia: ancora nessuna traccia dell’italiano disperso

“Angelo Zen non risponde all’appello. Non è stato trovato trovato tra le vittime quindi non sappiamo ancora che fine abbia fatto, quindi continuano le ricerche“: è quanto ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a margine dell’evento di presentazione del Progetto PNRR “Turismo delle radici: una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19”.

Nelle ricerche dell’italiano disperso è impegnata una squadra composta da esperti tra Carabinieri, Polizia di Stato e unità di crisi del Maeci, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, specializzati nella ricerca e identificazione di vittime, partita lo scorso sabato con un volo messo a disposizione dall’Aeronautica Militare.

Le ricerche sono concentrate nella città di Kahramanmaras, epicentro del catastrofico sisma che ha colpito una vasta zona di Turchia e Siria.