MeteoWeb

Mentre il bilancio delle vittime del terremoto è salito oltre 11.200 tra Turchia e Siria, le squadre Usar (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco italiani hanno individuato un ragazzo in vita bloccato sotto il solaio in cemento di una palazzina crollata ad Antiochia.

Sono in corso le complesse operazioni di estrazione dalle macerie.