Terremoto Turchia, Carrozza: “Impatto spaventoso e mortale che si sta rivelando con lo scorrere delle ore”

Il Presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza: ha inviato un messaggio rivolto alle popolazioni terremotate di Siria e Turchia: “Seguiamo con apprensione gli aggiornamenti sul terremoto fra Turchia e Siria, il cui spaventoso e mortale impatto si rivela con lo scorrere delle ore”, ha detto. “Immagini e notizie ci arrivano assieme al peso dell’impotenza che si prova di fronte alle perdite di vite umane, alle migliaia di feriti e alla devastazione di città e villaggi”.

“La scienza, cui ci rivolgiamo per trovare risposte, ammutolisce rispettosa quando eventi naturali di questa portata colpiscono aree del pianeta in condizioni infrastrutturali già fortemente compromesse, come nel caso di quelle aree travolte dal sisma e già pesantemente colpite dalle vicende belliche. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche esprime cordoglio per le vittime e solidarietà a tutte le persone coinvolte, rivolgendo un pensiero di amicizia e sostegno alle colleghe e ai colleghi di nazionalità turca e siriana”, ha concluso Maria Chiara Carrozza.