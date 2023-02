Terremoto Turchia, raso al suolo il Castello di Gaziantep: era stato costruito dagli ittiti 3000 anni fa | VIDEO

MeteoWeb

Il violentissimo terremoto di magnitudo 7.9 che questa notte ha colpito la Turchia provocando anche uno tsunami nel Mediterraneo non ha soltanto provocato un’enorme distruzione con tantissimi morti e feriti. A pagare l’impeto del sisma è stato anche lo straordinario patrimonio storico e archeologico della Turchia.

In particolare, il terremoto ha completamente distrutto il Castello di Gaziantep, storica e antichissima fortezza costruita per la prima volta dall’impero ittita tremila anni fa come punto di osservazione sulla cima di una collina nel centro della città di Gaziantep, una metropoli che oggi conta oltre 2 milioni di abitanti.

Il castello era patrimonio UNESCO ed era stato ristrutturato l’ultima volta nel 2000 diventando un bellissimo Museo storico, militare e archeologico, visitato ogni anno da milioni di turisti. Le mura erano costruite in pietra e il castello aveva 12 torri con una circonferenza complessiva di 1.200 metri. Era una struttura enorme, imponente, unica nel suo genere a livello internazionale.

Terremoto in Turchia, il Castello di Gaziantep raso al suolo dal sisma