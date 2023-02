Terremoto Turchia: contingente dei Vigili del Fuoco rientrato in Italia | VIDEO

MeteoWeb

E’ rientrato in Italia il contingente dei Vigili del Fuoco impegnato in Turchia, in soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso 6 febbraio. Atterrati a Pisa e Pratica di Mare gli aerei della Guardia di Finanza e dell’Aeronautica Militare che hanno riportato in Italia i soccorritori che hanno operato nelle aree devastate dal sisma, nell’ambito della missione coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile.