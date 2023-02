Terremoto, oltre 25 mila morti tra Siria e Turchia: ad Hatay si è aperto un gigantesco canyon | VIDEO

MeteoWeb

Si aggrava di ora in ora il bilancio del terremoto che lunedì notte ha colpito l’Anatolia al confine tra Siria e Turchia: al momento sono stati accertati 25.132 morti, di cui 20.665 in Turchia e 4.467 in Siria. Purtroppo il dato è ancora molto parziale e inevitabilmente è destinato ad aggravarsi ulteriormente, soprattutto perchè le informazioni che arrivano dalla Siria sono molto frammentarie.

Intanto dalla Turchia arrivano le incredibili immagini dell’enorme canyon che si è aperto durante il terremoto lungo la faglia che ha provocato la scossa nella provincia di Hatay. Le immagini, realizzate con un drone, evidenziano un crepaccio profondo oltre 30 metri e largo circa 200. Il canyon divide un campo di ulivi che prima della scossa era completamente pianeggiante e sullo stesso livello di suolo.