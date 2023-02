Terremoto in Turchia e Siria: in partenza da Trieste nave con aiuti umanitari italiani

MeteoWeb

Prosegue il supporto italiano, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito del Meccanismo europeo, alla popolazione colpita dal sisma che ha interessato Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio. Questa sera salperà dal porto di Trieste, alla volta di Mersin in Turchia, una nave carica di attrezzature utili all’accoglienza della popolazione.

Il materiale è stato donato dalle Regioni e dalle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di protezione civile. Le donazioni sono state trasportate in questi giorni a Palmanova, nell’hub logistico della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, per poi procedere al caricamento a Trieste. I 35 container giungeranno a Mersin dopo circa 72 ore di navigazione e saranno consegnati alle autorità turche. Il carico comprende: tende per famiglie, letti, coperte, sacchi a pelo, riscaldatori, gruppi elettrogeni, potabilizzatori, moduli con servizi igienici e docce, giacche antipioggia, torri faro.

Nella mattina, inoltre, è salpata dal porto di Alessandretta Nave San Marco della Marina Militare, diretta a Beirut, dove sbarcherà il materiale – tende e brandine – destinate alla popolazione siriana.