Terremoto Turchia: primo team dei vigili del fuoco rientra in Italia

Partirà stasera dall’aeroporto di Adana il contingente di 60 vigili del fuoco italiani impegnato in Turchia per portare soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto. Da oggi operativo il nuovo contingente che li sostituisce nelle operazioni.

Arrivati in Turchia martedì scorso, i vigili del fuoco del team Usar, coordinati dal comandante di Pisa Nicola Ciannelli, hanno operato su indicazione dell’autorità locale nella città di Antiochia, devastata dal sisma. Nei sei giorni di permanenza, sono riusciti a salvare dalle macerie due ragazzi, di 23 e 26 anni, entrambi nella giornata di mercoledì. 16 i corpi che hanno recuperato purtroppo senza vita, tra loro 7 bambini.

L’arrivo in Italia, a bordo di due ATR42 della Guardia di Finanza, è previsto domani nell’aeroporto di Pisa per il team Usar della Toscana e nell’aeroporto di Pratica di Mare per il team usar del Lazio.