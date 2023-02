Terremoto Turchia: ritrovato il corpo di Angelo Zen

MeteoWeb

La speranza resisteva ancora, anche se di Angelo Zen, l’italiano disperso in Turchia dopo il devastante terremoto del 6 febbraio, non vi erano state più notizie. Oggi, però, quelle speranze si sono infrante con il ritrovamento del corpo dell’uomo.

“Purtroppo, è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari“, ha scritto il Ministro Antonio Tajani in un tweet.

L’Italia ha inviato aiuti alle popolazioni terremotate in Turchia ma anche in Siria. L’ha sottolineato Tajani intervenendo oggi a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. “Contemporaneamente siamo intervenuti in Turchia e in Siria”, ha detto il Ministro, sottolineando come sia più difficile raggiungere le aree colpite nel secondo Paese. “In Siria sono arrivati immediatamente due aerei C-130: sono atterrati a Beirut, dove abbiamo trattato attraverso il nostro rappresentante diplomatico (…) che ha trattato con la Mezzaluna rossa”. Questa “da Beirut ha portato materiali donati anche da privati in Siria”. Altro materiale destinato alla Siria è a bordo della nave “San Marco”, che è diretta a Beirut per consegnare gli aiuti “perché possano essere portati attraverso la Mezzaluna rossa anche alle popolazioni siriane colpite dal sisma”, ha detto ancora il Ministro.