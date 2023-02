Terremoto Turchia, salvo dopo 150 ore sotto le macerie: “fammi uscire, ho la claustrofobia”

MeteoWeb

Sepolto per oltre 149 ore sotto un edificio crollato per il terremoto nella provincia sudorientale di Hatay, in Turchia. Mustafa, 35 anni, è stato portato in salvo da una squadra di soccorso romena dopo sei giorni sotto le macerie. Lo riferisce la CNN Turchia.

“Nonostante tutto la sua salute è buona, parla”, ha raccontato uno dei soccorritori, spiegando che Mustafa durante le operazioni di salvataggio chiedeva di uscire all’aria aperta il più presto possibile: “fammi uscire di qui in fretta, ho la claustrofobia“.