Terremoto Turchia, Tajani: “mancano all’appello sette connazionali”

“Mancano all’appello 7 connazionali, si tratta dei signor Angelo Zen e una famiglia di origine siriana con cittadinanza italiana, tre maggiorenni e tre minorenni, di cui non si hanno più notizie. Siamo in contatto con le famiglie. Rispetto a ieri la situazione non è cambiata”. E’ quanto dichiarato alla stampa da Antonio Tajani, ministro degli Esteri, durante la conferenza a Villa Madama al termine dell’incontro bilaterale dei ministri degli Esteri e della Difesa di Italia e Regno Unito.

“I nostri Vigili del fuoco presenti in Turchia stanno facendo di tutto” per aiutare la popolazione colpita dal sisma di lunedì. “Voglio ringraziarli a nome del governo, hanno già salvato più di una persona grazie alla loro capacità ed esperienza“, ha precisato Tajani.