Terremoto Turchia: senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco ad Antiochia

Senza sosta il lavoro del team USAR (Urban Search and Rescue) dei Vigili del Fuoco italiani impegnati da lunedì in Turchia dopo il devastante terremoto. Dopo i salvataggi dei due giovani ieri, le squadre sono ancora impegnate in operazioni di ricerca e soccorso dispersi nella città di Antiochia.

Dai resti del palazzo di sette piani, sono stati recuperati oggi i corpi senza vita di una bambina, di un bambino e di una donna. Dopo la bambina di ieri, sono in tutto quattro le vittime recuperate, due le persone salvate dai Vigili del Fuoco italiani.