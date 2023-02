Straordinario tesoro scoperto dagli archeologi negli scarichi di un antico bagno

MeteoWeb

Si un tratto di un vero e proprio tesoro. Sono gemme scoperte dagli archeologi di Carlisle, nell’Inghilterra settentrionale. Le hanno travote in fondo al sistema di drenaggio di un antico bagno romano vicino al Vallo di Adriano, come spiega “The Guardian“. I ricercatori hanno trovato circa 30 pietre semipreziose intagliate.

Conosciute come intagli, le pietre erano scivolate negli scarichi delle piscine e delle saune duemila anni fa. La colla vegetale che fissava il piccolo tesoro nelle incastonature ad anello si è deteriorata a causa dell’umidità, lasciando le gemme in acqua. Lo ha spiegato Frank Giecco, esperto della Britannia romana che sta guidando gli scavi dell’antico bagno romano.

La tradizione di intagliare le pietre era tipica, in una prima fase, delle Mesopotamia circa 5.000 anni fa. Spesso venivano utilizzati per “firmare” documenti premendo l’incisione nell’argilla morbida. Nel corso dei millenni, gli intagli si diffusero in tutto il mondo antico. Oggi, come è noto, sono diventati oggetti di moda per i ricchi. Lo statista e scrittore romano Cicerone scrisse che alcuni romani portavano sugli anelli i ritratti dei loro filosofi preferiti.