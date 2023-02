I topi rinunciano al cibo pur di accoppiarsi

MeteoWeb

Qual è la priorità per un topo: nutrirsi o accoppiarsi? I ricercatori della University Clinic Cologne in Germania hanno appena pubblicato sulla rivista Cell Metabolism. Questo studio evidenzia che i topi affamati danno priorità all’interazione con i membri del sesso opposto più che ad alimentarsi. Questo avviene quando il loro cervello viene stimolato con la leptina, un ormone soppressore dell’appetito.

“Possiamo perseguire solo un comportamento alla volta. Quindi il nostro cervello deve in qualche modo calcolare quale comportamento sarà il più gratificante, o quale è il nostro bisogno più urgente“, afferma l’autrice senior Tatiana Korotkova, una neuroscienziata della University Clinic Cologne in Germania.

Il team di Korotkova ha osservato e stimolato i neuroni del topo nel lateral hypothalamus, uno dei principali “centri alimentari” del cervello. Lo studio era volto ad individuare la gerarchia dei comportamenti innati come mangiare, bere, socializzare e accoppiarsi,

La funzione della leptina sui neuroni dei topi

Si sono concentrati sui neuroni che portano recettori per la leptina e sui neuroni che producono la neurotensina, due ormoni con legami con la fame e la sete. Sorprendentemente, hanno scoperto che questi neuroni erano anche coinvolti nel guidare il comportamento sociale e nell’aiutare i topi a bilanciare le loro esigenze nutrizionali e sociali.

“Siamo stati stupiti nel trovare che il lateral hypothalamus collega il cibo e la bevanda ai comportamenti sociali”, afferma la prima autrice Anne Petzold, anch’essa neuroscienziata presso l’Università di Colonia. – “Attivando i neuroni del recettore della leptina, i topi scelgono prioritariamente interazioni sociali nonostante la fame o la sete. Questo ha senso biologicamente perché i partner sessuali non sono qualcosa che si ha sempre intorno. Quindi si deve essere in grado di ignorare la fame o la sete per poter accoppiarsi“.