Meteo USA, raro e potente tornado confermato nel New Jersey: il primo del millennio a febbraio | FOTO

Il National Weather Service (NWS) statunitense ha confermato che un tornado si è abbattuto nel centro del New Jersey nel tardo pomeriggio di martedì 21 febbraio. Un team di rilevamento dell’ufficio di Mount Holly (New Jersey) dell’NWS ha valutato i danni causati dalla tempesta e ha stabilito che il tornado ha avuto intensità EF2 con venti fino a 185km/h mentre passava nell’area di Lawrence Township, nella contea di Mercer, a nord-est di Trenton, ha spiegato l’NWS.

Il vortice è solo il quinto tornado di febbraio registrato per il New Jersey e il primo dal 1999. L’allerta tornado diramata dall’NWS quel giorno è stata la seconda di questo tipo a febbraio per lo stato; la prima è stata nel 2000. Un tornado è estremamente insolito per questo periodo dell’anno, considerando che sono relativamente rari nello stato, anche durante i mesi primaverili ed estivi.

Alle 15:41 EST del 21 febbraio, l’NWS a Mount Holly ha segnalato un tornado indicato dal radar nelle aree di Hamilton Square, Twin Rivers e Highstown della contea, appena a nord di Trenton. L’NWS ha emesso così un’allerta tornado per queste località fino alle 16:15.

Il tornado ha lasciato una scia di gravi danni alle case e ad altre strutture, rendendone alcune inabitabili nelle township di Lawrence e Hamilton, secondo le autorità. Non ci sono state notizie di feriti.

Il Capo della Polizia Christopher Longo, del Dipartimento di Polizia di Lawrence Township, ha condiviso le immagini dei danni significativi al complesso residenziale di Lawrence Square Village: grandi alberi sradicati, tanti rami spezzati e parti di edifici divelti e sparsi per strade e cortili. 27 unità abitative sono risultate inabitabili a causa dei danni inferti dal tornado.

Segnalazioni di danni causati dal vento, alberi abbattuti e danni agli edifici sono arrivate da tutta la contea di Mercer. Nella vicina Princeton Junction, si registrano numerosi alberi e linee elettriche abbattuti e grandi quartieri disseminati di detriti. Forti danni causati dal vento sono stati segnalati anche nell’area di West Windsor, con parti di tetti divelti da case ed edifici, alberi sradicati e auto danneggiate.