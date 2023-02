Trento: recuperato escursionista bloccato nella neve

MeteoWeb

Recuperato nella notte dall’elicottero di Trento un escursionista bloccato nella neve sopra il Col di Luna. Ieri sera, la moglie ha chiamato preoccupata il 118, poiché il marito, partito dalle sue indicazioni dal Primiero per passare la notte al Bivacco Menegazzi sotto la Croda Granda, non rispondeva più da alcune ore al telefono. In particolare, l’applicazione che lei aveva per seguirne gli spostamenti lo dava fermo nello stesso punto dalle 18:30. Il 39enne, che si stava muovendo con le ciaspe assieme ai suoi due cani di grossa taglia, l’aveva contattata l’ultima volta dicendole che stava facendo fatica a causa della neve abbondante.

Una squadra del Soccorso alpino di Agordo, anche grazie all’elicottero di Trento abilitato al volo notturno, ha localizzato l’uomo, affaticato e infreddolito, che si era riparato nel sacco a pelo per passare la notte. Non rispondeva al cellulare perché lo aveva perso. Recuperato con un verricello, il 39enne è stato trasportato a Frassenè e affidato ai soccorritori.