La Triplice Frontiera vista dallo Spazio | FOTO

La Triplice Frontiera, una regione in cui Paraguay, Brasile e Argentina si incontrano, è mostrata in questa immagine a falsi-colori, acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2.

Questa immagine composita multi-temporale è stata creata combinando tre diverse immagini acquisite nei mesi di marzo, luglio e novembre 2022, utilizzando il canale dell’infrarosso della missione. Ad ogni immagine è stato assegnato un colore, rispettivamente rosso, verde e blu. Questa tecnica viene utilizzata per evidenziare i cambiamenti tra le acquisizioni e per monitorare la crescita della vegetazione.

I campi coltivati si stagliano nell’immagine a colori vivaci. Sfumature di blu, ciano e viola indicano che le colture erano più rigogliose a novembre, quando è stata acquisita la terza immagine, rispetto alle precedenti acquisizioni. Le aree che sono rimaste quasi invariate nel periodo che copre le tre date, come foreste e aree urbane, appaiono nei toni del grigio, mentre i corpi idrici, che assorbono la maggior parte della luce del vicino infrarosso, possono essere facilmente individuati in nero.

La parte superiore dell’immagine è dominata dalla forma ramificata del bacino idrico di Itaipú, che si trova sul fiume Paraná e attraversa il confine tra Paraguay (a ovest) e Brasile (a est).

Più a sud, la confluenza del fiume Iguaçu (o Iguazú) nel fiume Paraná costituisce il punto in cui si incontrano i confini di Paraguay, Brasile e Argentina. I percorsi sinuosi di entrambi i corsi d’acqua disegnano dei confini naturali. Il Paraguay sorge a ovest del fiume Paraná, mentre il fiume Iguaçu divide il Brasile (a nord) dall’Argentina (a sud).

Un colorato mosaico di campi agricoli è visibile sia in Paraguay che in Brasile, mentre il paesaggio argentino qui è coperto per lo più da una fitta foresta. Circa 20 km a sud-est della confluenza, lungo il fiume Iguaçu, si trovano le spettacolari cascate di Iguaçu, visibili come un ferro di cavallo allungato. Uno dei sistemi di cascate più grandi e impressionanti del mondo, le cascate sono al centro di due parchi nazionali adiacenti, che appaiono come aree grigie sia in Argentina che in Brasile.