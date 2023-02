Stili di vita contro il tumore: alcune semplici regole consigliate dalla scienza

MeteoWeb

Il cancro è una patologia in costante crescita in tutto il mondo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) i tumori sono la seconda causa di morte nel mondo.

Nel 2022 in Italia, sono state stimate 390.700 nuove diagnosi di tumore (205.000 negli uomini e 185.700 nelle donne). Erano 382.700 (199.500 negli uomini e 183.200 nelle donne) nel 2020.Circa il 40% dei nuovi casi di tumore e il 50% delle morti per tumore sono potenzialmente prevenibili in quanto correlati a fattori di rischio modificabili.

Tali stime sono in linea con i dati OMS che indicano tra il 30-50% la possibilità di prevenzione di tutti i casi di cancro.

Tumore: le regole da seguire

I principali fattori di rischio modificabili sono il tabagismo, la scorretta alimentazione, il consumo rischioso e dannoso di alcol, la scarsa attività fisica e la sedentarietà. Nove regole da seguire per ridurre il rischio di sviluppare alcune forme di tumore. Ecco alcune regole basate su evidenze scientifiche che possono ridurre il rischio di sviluppare alcune forme di tumore.

Non fumare. Non consumare nessuna forma di tabacco. Rendi la tua casa libera dal fumo.

Adotta un’alimentazione sana ed equilibrata.

Ricorda che l’allattamento al seno riduce il rischio di tumore per la mamma

Fai vaccinare i tuoi figli contro i virus del Papilloma umano (HPV) e dell’epatite B

Evita un’eccessiva esposizione al sole e usa protezioni solari

Segui scrupolosamente le istruzioni in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro per proteggerti dall’esposizione ad agenti cancerogeni

Pratica attività fisica regolarmente ed evita la sedentarietà

Limita il consumo di alcolici

Aderisci ai programmi organizzati di screening oncologici della tua azienda sanitaria