Twister, trama e curiosità del meteo-film cult degli anni Novanta

MeteoWeb

Tra i fenomeni atmosferici più raccontati dal cinema, il tornado è sicuramente il soggetto più scelto per i film americani. Le trombe d’aria possiedono un fascino straordinario e stimolano l’immaginario degli amanti dei film di avventura.

Twister è un film del 1996 prodotto da Jan de Bont. È basato su un’idea di Michael Crichton e Anne Marie-Martin, e fu un film dotato da effetti speciali d’avanguardia per l’epoca. La computer-generated imagery (termine mutuato dall’inglese che tradotto letteralmente in italiano significa “immagini generate al computer“) , che in quegli anni aveva preso piede nei film di azione, permise la creazione di tornando particolarmente sbalorditivi verosimili. Candidato poi all’Oscar per gli effetti speciali e il sonoro, Twister divenne il secondo maggior incasso per l’anno 1996, secondo solo a Independence Day, con quasi 495 milioni di guadagno. È stato il secondo film di maggiore incasso globale del 1996, secondo solo a Indipendence day.

Fu amato particolarmente dagli estimatori dei film catastrofici, ma la critica non lo premiò sempre. Il critico del cinema Roger Ebert diede al film 2 stelle e mezzo su 4 dicendo, giudicandolo un film “spettacolare, catastrofico e sciocco” e invitando il pubblico a pensarci due volte prima di vederlo. Twister è indubbiamente un film catastrofico di buon livello, con interpretazioni di livello, una storia drammatica e numerosi colpi di scena.

Twister: la trama del film

Protagonista del film è la dottoressa JoAnne Thornton, una meteorologa appassionata del suo lavoro ed esperta di tornado. La donna all’età di 5 anni, visse in prima persona un devastante tornado di categoria F5 che travolse improvvisamente la fattoria in cui viveva con la sua famiglia. La tromba d’aria distrusse la porta del rifugio in cui erano riusciti a mettersi tutti al riparo e trascinò via suo padre. Questo terribile episodio indusse Jo, una volta diventata adulta, a intraprendere il mestiere di meteorologa e a studiare fervidamente i tornado, nella speranza di poter riuscire a salvare la vita di quante più persone possibile.

Insieme al suo team, la coraggiosa meteorologa, si appresta a sperimentare un innovativo dispositivo, la piccola Dorothy, in grado di studiare la struttura interna dei tornado. Lo strumento è frutto di un geniale progetto dell’ex marito di Jo, Bill Harding, ora impiegato come meteorologo presso un’emittente televisiva. Jo, insieme a tutta la squadra, è in viaggio con il suo fuoristrada, alla ricerca del tornado perfetto per testare il nuovo macchinario. Con lei vi è anche Bill, il quale intende formalizzare le pratiche del divorzio. Ben presto il gruppo si troverà a fare i conti con la forza della natura, che non ha pietà per nessuno.

Curiosità del film

Tom Hanks era la scelta iniziale per il ruolo di Bill Harding. Hanks ha anche letto le battute con il cast e ha persino scelto il guardaroba del personaggio, salvo poi abbandonare il progetto perché sentiva che non era ciò che desiderava fare in quel momento della sua carriera. Mentre era sul set di Apollo 13 (1995), Hanks ritenne che il suo co-protagonista Bill Paxton fosse perfetto per la parte di Bill Harding in questo film e lo ha aiutato ad ottenere il ruolo. Nel film sono poi presenti anche gli attori Cary Elwes nei panni del dottor Jonas Miller, Jamy Gertz in quelli di Melissa Reeves e Philip Seymour Hoffman come Dustin Davies.