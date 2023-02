Spettacolo in Ungheria, raro evento catturato al tramonto | FOTO

MeteoWeb

La luce zodiacale, Venere e Giove protagonisti delle foto a corredo dell’articolo, realizzate a Nogradmegyer, in Ungheria, ieri 14 febbraio 2023. Il fenomeno, caratterizzato da un bagliore bianco diffuso, è causato dalla polvere interplanetaria che riflette la luce solare. Nella zona temperata la luce zodiacale può essere osservata dopo il tramonto a febbraio e marzo, e prima dell’alba a settembre e ottobre, quando è chiamata anche falsa alba.

Cos’è la luce zodiacale

La luce zodiacale si verifica quando la luce solare viene diffusa da particelle interplanetarie nel piano del Sistema Solare, lo stesso materiale che causa gli sciami di meteore. Appare come un ampio cono o cuneo di debole luce che si estende verso l’alto dall’orizzonte orientale verso l’eclittica (il percorso che il Sole sembra seguire nel cielo). La luce zodiacale è paragonabile in luminosità alla Via Lattea.

Il fenomeno è più visibile intorno agli equinozi perché segue il percorso del Sole attraverso il cielo. Durante gli equinozi, la nostra stella è posizionata direttamente sopra l’equatore: ciò significa che la luce solare colpisce l’orizzonte nel suo angolo verticale più estremo durante questi periodi, illuminando la polvere interplanetaria che crea il fenomeno.