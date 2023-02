Gli USA stanno per abbattere il pallone spia cinese: attività nei cieli della Carolina del Nord | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Gli Stati Uniti stanno per abbattere il pallone spia cinese rilevato nei cieli americani. Il piano dell’amministrazione USA è quello di abbatterlo quando inizierà a sorvolare l’Atlantico. Lo riporta Fox News, citando un alto funzionario dell’amministrazione e sottolineando che in questo modo non ci sarebbe il rischio della caduta di rottami su zone abitate, che finora ha spinto i vertici militari USA a sconsigliare l’abbattimento del pallone. Inoltre, precisano le fonti, vi sarebbe la possibilità di recuperare i rottami.

La FAA (Federal Aviation Authority, l’ente che regola l’aviazione civile statunitense) . Chiuso temporaneamente lo spazio aereo sulla costa della Carolina, compresi gli aeroporti di Charleston e Myrtle Beach, nella Carolina del Sud, e di Wilmington, nella Carolina del Nord “per dare supporto al Ministero della Difesa in un’operazione di sicurezza nazionale”. La decisione potrebbe essere un primo segnale della decisione di abbattere il pallone spia cinese, che al momento si trova nei cieli di Myrtle Beach, nella Carolina del Sud.

In corso attività dei jet della USAF intorno al pallone cinese nei cieli della Carolina del Nord. Nella radio del controllo del traffico aereo da Myrtle Beach e Charleston, i controllori stanno avvisando gli aerei di atterrare immediatamente se si stanno avvicinando alla zona dove sono stati emessi i NOTAM. La Guardia Costiera ha anche consigliato ai marinai di abbandonare immediatamente l’area.

Queste notizie arrivano dopo che Joe Biden, ad una domanda dei giornalisti che gli chiedevano se darà l’ordine di abbattere il pallone, ha risposto semplicemente: “ce ne occuperemo“. Secondo le stime del Pentagono, in giornata il pallone dovrebbe lasciare gli Stati Uniti continentali ed iniziare a sorvolare l’Atlantico. Il pallone spia cinese attraverserà la costa degli Stati Uniti tra circa un’ora e mezza, quindi sorvolerà l’Oceano Atlantico. Gli americani vogliono abbatterlo nelle acque territoriali statunitensi per poterlo ispezionare.

Attività intorno al pallone spia cinese negli USA

Sceriffo della Carolina del Sud ai cittadini: “non sparate al pallone”

“Il pallone sta volando ad oltre 18mila piedi di altezza. Non cercate di sparargli! I proiettili dei vostri fucili non possono raggiungerlo“. E’ questo il tweet che l’ufficio dello sceriffo della contea di York, nella Carolina del Sud, ha sentito di dover pubblicare, per scongiurare gesti sconsiderati da qualche entusiasta patriota contro il pallone spia. “Sì ci sono notizie che il pallone sta sorvolando la nostra aerea – continua il messaggio che la CNN afferma di aver verificato – siate responsabili, quello che va in alto poi scende, compresi i proiettili”.