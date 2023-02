Gli USA potrebbero abbattere il pallone spia cinese, Biden: “ci penseremo noi”

MeteoWeb

Un grande “pallone spia” cinese è stato rilevato nei cieli degli USA ed è sospettato di condurre sorveglianza sui siti militari statunitensi, nonostante la Cina abbia negato qualsiasi accusa di spionaggio e affermato che si tratta di un pallone ad uso civile destinato alla ricerca meteorologica, andato fuori rotta. Il Pentagono ha respinto la versione della Cina secondo cui il pallone non viene utilizzato per la sorveglianza e ha solo una capacità di navigazione limitata.

Il pallone è stato avvistato in precedenza sopra il Montana, che ospita uno dei tre campi di silo missilistici nucleari americani presso la base aerea di Malmstrom, hanno detto funzionari della Difesa. Il Presidente Joe Biden si era rifiutato di abbattere il pallone, seguendo il consiglio dei funzionari della Difesa che temevano che i detriti potessero ferire le persone a terra. Ma in una breve osservazione, in risposta alla domanda dei giornalisti se gli Stati Uniti abbatteranno il pallone spia cinese, oggi Biden ha detto: “ci penseremo noi”.

Nel frattempo, persone con binocoli e teleobiettivi hanno cercato di trovare il pallone spia nel cielo mentre si dirigeva verso sud-est sopra Kansas e Missouri. È stato avvistato questa mattina sopra la North Carolina mentre si avvicinava alla costa atlantica. A quanto si apprende, gli USA potrebbe abbattere o recuperare il pallone cinese una volta raggiunto l’Oceano Atlantico.

Il Pentagono ha anche riconosciuto le notizie di un secondo pallone che sorvola l’America Latina.