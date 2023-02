Gli USA hanno abbattuto un oggetto ad alta quota sopra l’Alaska

MeteoWeb

Gli Stati Uniti, su ordine del Presidente Joe Biden, hanno abbattuto un “oggetto ad alta quota” sopra l’Alaska, vicino al confine col Canada. Lo ha annunciato un portavoce della Casa Bianca. Questo “oggetto“, “delle dimensioni di una piccola automobile”, rappresentava “una minaccia per la sicurezza del traffico aereo”, ha affermato John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, in quanto volava a 40 mila piedi (12 mila metri) di altezza.

Ad abbattere l’oggetto è stato un jet da combattimento statunitense. Secondo il pilota del jet, a bordo non era presente nessun essere umano e dopo aver ricevuto questa informazione, Biden ha deciso di ordinare l’abbattimento.

Il portavoce ha specificato che l’oggetto aveva delle dimensioni decisamente più piccole rispetto al pallone spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti. “Lo descriviamo come un oggetto perché è la descrizione migliore al momento. Non sappiamo a chi appartiene”, ha detto Kirby, aggiungendo che si spera di ottenere ulteriori dettagli dal recupero dei resti, caduti in acque territoriali americane. Nessuna indicazione se appartenga ad uno stato o ad una istituzione, ha precisato. “Al momento, non siamo a conoscenza di altri oggetti tracciati nei cieli degli Stati Uniti”, ha concluso Kirby.

Il 4 febbraio, gli Stati Uniti hanno abbattuto un pallone aerostatico cinese, attrezzato per lo spionaggio, e che aveva transitato sui cieli USA. Il Paese si appresta a imporre sanzioni alle società cinesi legate al pallone spia. Quest’ultimo oggetto abbattuto, invece, non è stato definito “pallone” e Kirby ha spiegato che l’amministrazione Biden è venuta a conoscenza della sua presenza ieri sera.