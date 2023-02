USA, così il caccia F-22 Raptor ha abbattuto il pallone spia della Cina | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il pallone spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti è stato abbattuto sull’Oceano Atlantico, al largo della costa della Carolina. Lo riportano i media americani, sottolineando che sono state avviate le operazioni per recuperarne i detriti. Il pallone spia cinese, che aveva sorvolato alcuni siti militari sensibili in tutto il Nord America, è stato abbattuto sopra lo spazio aereo degli Stati Uniti da un caccia da combattimento F-22 Raptor, considerato il più avanzato del mondo.

Le immagini a corredo dell’articolo mostrano una piccola esplosione, seguita dal pallone che cade in acqua. Sono stati quindi visti aerei militari statunitensi volare nelle vicinanze e navi pronte per l’operazione di recupero. Secondo quanto riferito da funzionari USA all’AP, le autorità americane hanno programmato l’operazione in modo da poter recuperare quanti più detriti possibile.

L’abbattimento è stato approvato dal Presidente Biden. Lo riferiscono fonti USA citate dalla CNN. Il presidente ha seguito l’operazione dall’Air Force One, con il quale si sta recando a Camp David. Si ritiene che i rottami del pallone cadranno in acque territoriali americane e si specifica che lo spazio aereo sarà riaperto subito dopo che questi saranno in acqua. Mezzi navali sono stati già mobilitati per il loro recupero.

“Lo hanno abbattuto con successo e mi voglio complimentare con i nostri piloti che l’hanno fatto“. Lo ha detto Joe Biden, sottolineando che i militari, dopo che lui aveva dato l’ordine mercoledì scorso, “hanno deciso che il momento migliore era farlo quando era sull’acqua” all’interno delle acque territoriali USA. “Quando sono stato informato mercoledì ho ordinato al Pentagono di abbatterlo il più presto possibile“, ha spiegato il Presidente.

Abbattere il pallore-spia cinese mentre sorvolava gli Stati Uniti avrebbe comportato rischi non necessari, afferma il Ministro della Difesa Lloyd Austin, sottolineando che l’operazione per abbatterlo è stata condotta in coordinamento con il governo canadese. Austin ha detto che il pallone è stato usato dalla Cina nel tentativo di sorvegliare siti strategici negli Stati Uniti.

L'abbattimento del pallone spia cinese al largo della Carolina del Sud

È stato esteso fino alle 21:30 ora italiana l’orario di fermo dei voli in tre aeroporti sulla costa orientale degli Stati Uniti. Gli aeroporti interessati sono a Wilmington, nella Carolina del Nord; Charleston, Carolina del Sud; e Myrtle Beach, nella Carolina del Sud.

Il pallone spia è arrivato negli Stati Uniti all’inizio di questa settimana in Montana, passando attraverso l’Alaska e il Canada, per poi muoversi verso Est e sorvolare il Kansas, la Carolina del Nord e la Carolina del Sud, uscendo oggi dallo spazio aereo federale. La vicenda è tornata ad acuire le tensioni tra USA e Cina, mentre funzionari USA affermano che probabilmente c’è un terzo pallone spia cinese che conduce la sorveglianza in un’altra parte del mondo, secondo quanto riporta The Washington Post.