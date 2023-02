USA, emergenza gelo a Nord-Est: crollo delle temperature fino a -50°C

MeteoWeb

Uno spostamento nel vortice polare consentirà all’aria più fredda della stagione finora di raggiungere alcune parti degli USA nordorientali. Il freddo estremo proveniente direttamente dall’Artico sfiderà diversi record di temperatura di lunga data. Quando il vortice polare rimane forte com’è stato finora, bloccando l’aria gelida sopra il Circolo Polare Artico per gran parte dell’inverno, l’aria fredda non può sfuggire all’Artico. Tuttavia, negli ultimi giorni il vortice polare si è indebolito e allungato quel tanto che basta per consentire all’aria gelida di spostarsi verso sud attraverso il Nord America. Le temperature crolleranno sulla scia del fronte freddo artico.

Oggi, mentre l’aria artica si è spostata verso sud-est attraverso l’area, le temperature si sono mantenute stabili o sono scese lentamente per tutto il giorno in alcune località. Le temperature dalla metà-tardo pomeriggio erano di diversi gradi inferiori rispetto all’inizio della giornata, specialmente nel New England e in alcune parti degli Appalachi centrali. L’aria gelida prenderà rapidamente piede questa sera e farà precipitare ulteriormente le temperature. Le raffiche di vento associate all’aria artica si tradurranno in temperature percepite sostanzialmente più basse.

Le temperature percepite dovrebbero oscillare tra -40°C e -50°C dal nord dello stato di New York fino al New England. In località in cima alle montagne, come le stazioni sciistiche, le temperature percepite potrebbero scendere fino a -55°C. In cima al Monte Washington nel New Hampshire, l’osservatorio meteorologico, a 1.910 metri sopra il livello del mare, potrebbe sperimentare temperature percepite sbalorditive da -60°C a -80°C a causa di venti fino a 160km/h.

“Boston è in corsa per stabilire una delle prime cinque temperature più basse sabato mattina, quando il nucleo dell’aria artica si stabilizzerà sul New England”, ha detto Jesse Ferrell, meteorologo di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. “Se la temperatura dovesse scendere vicino a -23°C, come suggeriscono i dati, sarà la quarta mattina più fredda mai registrata dal 1936″. La temperatura più bassa mai registrata all’aeroporto internazionale di Boston Logan è stata di -25,5°C il 15 febbraio 1943.

Questa incombente ondata di aria artica sarà l’aria più fredda della stagione finora per il nord di New York e il New England e potrebbe fare a gara con le basse temperature raggiunte durante l’ondata di Natale nel Medio Atlantico. Le autorità di Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania e New York hanno lanciato l’allerta per l’atteso crollo delle temperature, mettendo in guardia sul rischio di geloni nel giro di pochi minuti.

Le raffiche di vento hanno iniziato a interrompere l’energia elettrica oggi in alcune case nel New England e molte comunità hanno aperto rifugi riscaldati, anche nel Maine e nel Connecticut. Alcune aree sciistiche nei due stati hanno ridotto le operazioni, eliminando lo sci notturno o riducendo le operazioni di risalita. Scuole chiuse oggi a Boston e a Manchester, la città più grande del New Hampshire. “In queste condizioni, il congelamento può svilupparsi in appena 30 minuti. Fa semplicemente troppo freddo per gli studenti che tornano a casa a piedi”, si legge in un annuncio sul sito web del distretto di Manchester.

Anche se le temperature non saranno così basse come nelle località più a nord, le temperature a New York City scenderanno almeno fino a -12°C domani mattina; saranno di poco più alte a Filadelfia e Washington D.C..

Nevicate ad accompagnare il fronte artico

Un altro impatto della breve ondata di freddo artico sarà la formazione di una fascia di neve stretta ma intensa, nota come “snow squall”. Questo fenomeno, simile a come un temporale si muove accanto a un fronte freddo che avanza, ha il potenziale per portare improvvisamente i livelli di visibilità vicino allo zero, far cadere un rapido strato di neve e creare un improvviso congelamento. In passato, simili fenomeni hanno contribuito a provocare feriti gravi e persino vittime a causa di tamponamenti di più veicoli sulle autostrade della zona.

Le condizioni pericolose per la snow squall sono possibili principalmente nell’interno del Nord-Est, con una forte attenzione allo stato di New York e al nord-ovest del New England.