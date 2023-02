Negli USA arriva un libro per le scuole che sfida la narrativa sul clima, e scoppia la polemica

MeteoWeb

L’Heartland Institute, un think tank conservatore statunitense, ha deciso di provare a cambiare al narrativa sul cambiamento climatico. Ha così iniziato ad inviare, da qualche giorno, copie di un nuovo libro di testo sui problemi del cambiamento climatico. I destinatari del testo sono gli insegnanti di tutto il paese.

Il volume tenta di dimostrare che la scienza sulle condizioni meteorologiche estreme e altri presunti impatti del riscaldamento globale non è così catastrofista come spesso viene insegnato agli studenti. Si tratta di “colpo d’occhio” sul Clima “per insegnanti e studenti: fatti su 30 importanti argomenti sui cambiamenti climatici“. Lo ha spiegato Anthony Watts, membro anziano dell’Heartland Institute e uno degli autori. Il testo è progettato per essere facilmente integrato nei programmi delle lezioni degli insegnanti.

E’ allarme tra i catastrofisti del clima

Ovviamente è scattato l’allarme tra coloro che vogliono che ai bambini venga insegnato che il pianeta sta diventando inabitabile a causa del cambiamento climatico. Si tratta di quella narrazione mainstream, secondo la quale chiunque metta in discussione tale posizione è un negazionista del cambiamento climatico.

The Grist, organizzazione senza scopo di lucro focalizzata sul cambiamento climatico, ha parlato sul libro di testo in un articolo. Nel pezzo, dal titolo “La campagna di negazione del clima diventa retrò con un nuovo libro di testo“, non sono però riusciti a trovare inesattezze o fonti non scientifiche. Dunque l’articolo è diventato una lamentela del fatto che il libro non dia informazioni catastrofiste.

Le fonti

Tra le fonti citate dal libro di testo di Heartland c’è l’International Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite. Si tratta di un consorzio dei principali scienziati del clima del mondo. I rapporti del panel sono considerati una fonte primaria per la ricerca sugli impatti dei cambiamenti climatici sulle condizioni meteorologiche estreme.

Il libro di testo spiega che l’IPCC conclude nei suoi rapporti di ricerca che c’è una “bassa fiducia” che il cambiamento climatico stia influenzando le inondazioni. Nel suo ultimo rapporto del gruppo di lavoro, ad esempio, l’IPCC scrive che: “In sintesi, c’è poca fiducia nell’influenza umana sui cambiamenti nelle portate dei fiumi su scala globale”. Questa affermazione, di fatto, smonta anni di allarmismi e di dita puntate contro gli esseri umani come causa principale del riscaldamento globale. “In generale, c’è poca fiducia nell’attribuire i cambiamenti nella probabilità o nell’entità degli eventi alluvionali all’influenza umana a causa di un numero limitato di studi, differenze nei risultati di questi studi e grandi incertezze di modellizzazione“.

Il libro di testo attinge anche in gran parte ai dati della National Oceanic and Atmospheric Administration, studi sottoposti a revisione paritaria in riviste rispettate e articoli in pubblicazioni come The Washington Post e Scientific American.

Futuro spaventoso?

Taylor ha affermato che il libro è anche progettato per aiutare i bambini a capire che la maggior parte della ricerca scientifica sul cambiamento climatico non prevede un futuro catastrofico. I sondaggi mostrano che i bambini stanno vivendo seri problemi emotivi a causa di ciò che viene loro insegnato sul cambiamento climatico.

Un sondaggio globale condotto nel 2021 dalla Bath University ha rilevato che il 60% dei giovani è molto preoccupato per il cambiamento climatico. Più del 45% ha affermato che i propri sentimenti riguardo al cambiamento climatico hanno influenzato la propria vita quotidiana. Il 75% ha affermato che il futuro è spaventoso e oltre la metà afferma che la razza umana è condannata.

Secondo l’Apartisan International Disaster Database, il numero di morti legate al clima è diminuito del 98% rispetto a 100 anni fa. Non vi è inoltre alcuna indicazione, nemmeno negli ultimi due decenni, che la tendenza si stia invertendo. “Penso che sia immorale per le persone depredare i giovani, i bambini, dicendo loro che non c’è speranza per le loro vite, che il pianeta sarà invivibile quando semplicemente non è così“, ha detto Taylor.