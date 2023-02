USA, iniziato il recupero dei detriti del pallone spia cinese: “non è escluso avesse esplosivo per autodistruggersi”

MeteoWeb

L’esercito degli Stati Uniti ha iniziato a raccogliere i detriti del pallone spia cinese abbattuto sabato 4 febbraio. Lo ha affermato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, respingendo l’affermazione di Pechino secondo cui Washington avrebbe violato il diritto internazionale, abbattendo il pallone. “Gli Stati Uniti, sotto l’autorità e gli ordini del Presidente Biden, hanno agito in conformità con il diritto internazionale e in difesa della nostra patria e del nostro spazio aereo sovrano“, ha detto Kirby. “Avevamo assolutamente il diritto di abbattere quel pallone”.

Il generale dell’Air Force Gren D. VanHerck, capo del Comando Nord degli Stati Uniti, ha fornito nuovi dettagli sul pallone spia cinese, parlando ai giornalisti nel briefing organizzato da Kirby. VanHerck ha affermato che gli Stati Uniti non possono escludere la presenza di esplosivo per autodistruggersi sul pallone. Il generale ha spiegato che il campo di ricaduta dei detriti dell’enorme pallone è di 1.500 metri quadrati, che era alto 60 metri circa, pesava migliaia di chili e aveva “il potenziale per trasportare esplosivi, esplosivo che potrebbe essere stato presente” sull’aeromobile ma al momento non è stato trovato. L’alto ufficiale ha anche confermato che il Pentagono non ha mai ritenuto che il pallone costituisse una minaccia militare concreta, nelle ore in cui ha volato sopra gli Stati Uniti, e questo è il motivo per cui Northcom, il Comando Centrale, ha consigliato di aspettare per abbatterlo.