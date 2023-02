USA: recuperati gli ultimi pezzi del pallone spia cinese, ipotesi sull’origine di uno dei tre oggetti abbattuti

MeteoWeb

Le operazioni di ricerca dei detriti del pallone spia cinese abbattuto al largo della costa atlantica degli Stati Uniti si sono concluse con successo, ha annunciato il Pentagono. “Gli ultimi detriti (raccolti) sono stati trasferiti al laboratorio investigativo dell’FBI in Virginia per essere utilizzati dal controspionaggio”. Il 4 febbraio, al largo della costa della Carolina del Sud, l’esercito americano ha abbattuto il pallone spica cinese, che il Pentagono considerava un dispositivo di spionaggio progettato per raccogliere informazioni sensibili.

Sono state, invece, interrotte le operazioni di ricerca del pallone di piccole dimensioni abbattuto sopra il Lago Huron, in Michigan, mentre proseguono le indagini sugli altri due oggetti volanti distrutti sul Canada e sull’Alaska.

Intanto, emerge che uno degli oggetti volanti abbattuti la scorsa settimana potrebbe essere un piccolo pallone lanciato da un gruppo di appassionati dell’Illinois e poi sparito. Secondo quanto dichiarato ad Aviation Week, l’ultima posizione del pallone rivestito d’argento e lanciato nell’ottobre scorso anno dagli hobbisti del Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade era il 10 febbraio a 38.910 piedi al largo della costa occidentale dell’Alaska. E la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha previsto che l’oggetto di forma cilindrica avrebbe fluttuato sopra la parte centrale del territorio dello Yukon l’11 febbraio, lo stesso giorno in cui un Lockheed Martin F-22 ha abbattuto un oggetto non identificato con una simile descrizione e altitudine nella stessa area. Il tipo di palloni come quello lanciato dal club può costare dai 12 ai 180 dollari.

Ron Meadows, fondatore di Scientific Balloon Solutions, un’azienda della Silicon Valley che produce palloni appositamente costruiti per hobbisti e scienziati, ha detto: “ho provato a contattare i nostri militari e l’FBI per cercare di informarli su cosa siano probabilmente molti di questi oggetti. E che non sembrano molto intelligenti se li abbattono”.

Oggetti non identificati già rilevati nel 2020

Il Pentagono aveva già rilevato e seguito degli oggetti non identificati nell’alta atmosfera durante l’Amministrazione Trump, senza però informarne la Casa Bianca: è quanto pubblica il quotidiano statunitense The Wall Street Journal, citando fonti governative. Le informazioni erano state analizzate dall’intelligence della Difesa nell’estate del 2020 ma non erano state trasmesse all’ufficio del Presidente perché non era chiaro di quale natura fossero gli oggetti in questione, più piccoli del globo sonda cinese abbattuto il 4 febbraio scorso e che si trovavano a una quota più bassa.