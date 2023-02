USA: sommozzatori della Marina al lavoro per recuperare i resti del pallone sonda cinese

MeteoWeb

I sommozzatori della Marina degli Stati Uniti sono al lavoro per localizzare i resti del pallone sonda cinese che un jet da combattimento statunitense ha abbattuto ieri a sei miglia dalla costa della Carolina del Sud. Lo hanno riferito oggi funzionari della Difesa statunitense, secondo quanto riporta il “New York Times”.

Le operazioni di recupero potrebbero andare avanti alcuni giorni, ma sono cominciate subito dopo che i rottami del pallone sono finiti nelle acque dell’Oceano Atlantico. Una nave della Marina militare è arrivata sul posto subito dopo che il pallone è stato abbattuto. Altre navi della Marina e della Guardia Costiera erano state messe in allerta e sono state inviate nel luogo dell’operazione.

Un funzionario rimasto anonimo ha confermato all’emittente “CNN” che il velivolo è stato abbattuto mentre sorvolava l’Oceano Atlantico. Il pallone sonda è arrivato negli Stati Uniti all’inizio di questa settimana in Montana, passando attraverso l’Alaska e il Canada, per poi muoversi verso est e sorvolare il Kansas, la Carolina del Nord e la Carolina del Sud, uscendo poi sull’Atlantico.

Per la Cina è stata una “reazione eccessiva”

La Cina ha condannato la decisione del governo USA di abbattere il pallone sonda, definendola una “reazione eccessiva”. La Cina, fa sapere il Ministero degli Esteri di Pechino, ha ripetutamente informato la controparte statunitense della natura civile del dirigibile e ha comunicato che il suo ingresso negli Stati Uniti per cause di forza maggiore era del tutto inaspettato. La Cina, prosegue la dichiarazione, ha chiaramente chiesto agli Stati Uniti di gestire la questione in modo calmo, professionale e sobrio. Per il governo di Pechino, l’uso della forza da parte degli Stati Uniti è una “chiara reazione eccessiva” e una “grave violazione” delle pratiche internazionali. Secondo quanto riferisce “Xinhua”, le autorità cinesi hanno rimosso dal suo incarico il responsabile dell’Amministrazione meteorologica nazionale, Zhuang Guotai.

“Un pallone spia si è schiantato in mare vicino Hawaii 4 mesi fa”

Un pallone spia cinese si è schiantato nell’Oceano Pacifico non lontano dalle coste delle Hawaii quattro mesi fa. Lo riporta Fox, citando fonti americane, secondo le quali almeno un pallone spia cinese ha sorvolato parte del Texas e della Florida durante l’amministrazione Trump.