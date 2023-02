USA, “tossine mortali” nel fiume Ohio dopo il deragliamento del treno a East Palestine

MeteoWeb

In un rapporto ufficiale del governo federale, è stato illustrato che la nube di fumo provocata dal deragliamento del treno a East Palestine, in Ohio, conteneva delle tossine che avevano il potenziale per essere mortali se i funzionari non avessero ordinassero ordinato le evacuazioni.

L’incidente s’è verificato martedì 7 febbraio quando un treno della Norfolk Southern Railroad che viaggiava dall’Illinois alla Pennsylvania è deragliato a East Palestine, in Ohio. Dieci veicoli sopra il treno contenevano materiali pericolosi, cinque dei quali contenevano cloruro di vinile, un gas incolore altamente volatile prodotto per usi commerciali. Per giorni, grandi pennacchi di fumo contenenti cloruro di vinile, fosgene, acido cloridrico e altri gas sono stati emessi durante un rilascio controllato e una combustione, spingendo i funzionari a emettere ordini di evacuazione obbligatori in un raggio di 1.6 km dal luogo dell’incidente

Alcune delle tossine si sono riversate nel fiume Ohio vicino al panhandle settentrionale della Virginia Occidentale, spingendo i funzionari a interrompere la produzione di acqua nell’area e trasferirla a una fonte alternativa di approvvigionamento idrico.