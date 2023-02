Valanga sul Monte Motto, morto uomo

MeteoWeb

Tragedia oggi sul Monte Motto: un uomo ha perso la vita travolto da una valanga. Era uscito per fare sci d’alpinismo, ed è stato travolto dal distacco, da una quota di circa 2600 metri fino ai 1850, dove è stato ritrovato, in un canale. La dinamica è in corso di accertamento.

Sul posto i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Livigno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna e l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. I tecnici hanno effettuato la bonifica dell’area, anche con artva e unità cinofila, per escludere la presenza di altre persone.