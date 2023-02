Vento forte, collegamenti difficili nelle Eolie

MeteoWeb

Dalla notte scorsa forti raffiche di vento stanno spazzando le Eolie determinando disagi per i collegamenti per le isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e il borgo di Ginostra. Sospesi anche alcuni collegamenti da Lipari per Santa Marina Salina e Rinella. Nell’arcipelago si registra anche un calo termico di 5-6°C rispetto ai giorni scorsi.

