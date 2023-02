Forti raffiche di vento in Carnia, alberi abbattuti e tetti scoperchiati

MeteoWeb

Forti raffiche di vento nelle scorse ore in Friuli Venezia Giulia: registrati danni e disagi soprattutto in Carnia, principalmente per la caduta di alberi e di cartelloni stradali. L’episodio più rilevante si è verificato a Forni di Sopra (Udine): un ramo spezzato si è abbattuto un’auto su cui viaggiava una famiglia. Per fortuna nessuno degli occupanti è rimasto ferito in modo grave.

La squadre comunali di Protezione Civile sono intervenute questa mattina anche a Paularo: le raffiche, oltre ad aver distrutto il tetto di una casa, hanno spostato anche le coperture di un’autorimessa pubblica. Superlavoro anche per i Vigili del fuoco.

