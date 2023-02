Vento forte a Venezia: nave traghetto finisce contro le briccole

MeteoWeb

Incidente questa mattina a Venezia a causa del vento forte. Una nave traghetto greca è finita stamane contro le briccole (i pali che delimitano i tratti navigabili in laguna): una forte raffica l’avrebbe fatta spostare lateralmente. Il cargo, dell’armatrice “Olympic Champion”, non ha riportato danni.

Sono stati i piloti del porto ad allertare la Capitaneria: hanno segnalato l’urto del traghetto contro le briccole che delimitano il canale navigabile, durante la manovra di ingresso alla darsena di Fusina. La Capitaneria ha disposto verifiche tecniche sulla nave e sta accertando ogni altra possibile anomalia.

