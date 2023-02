Vento record in Trentino, raffiche a 160 km/h

MeteoWeb

È pari a 160 km/h – che corrispondono a 45 m/s – il record raggiunto questa mattina dalle raffiche di vento che stanno interessando gran parte del territorio trentino. Il dato è stato registrato da MeteoTrentino a quota 3.000 metri, in località Crozzi Taviela nel comune di Peio. Guardando invece alle valli, è Caoria (situato ad 800 metri di altezza) a distinguersi, con aria spinta a 110 km/h, mentre nella città di Trento si sono raggiunti i 40 km/h. In tutta la provincia il vento si è levato a partire dal tardo pomeriggio di ieri, con un picco raggiunto nelle prime ore del mattino.

Secondo le previsioni, le forti raffiche saranno gradualmente in calo in montagna mentre in valle sono ancora possibili episodi di föhn moderato o forte fino al tardo pomeriggio. Nelle valli dove soffia il föhn le temperature sono salire, finora, su valori prossimi a +17°C (Trento, Telve, Torbole).

