Virgin Galactic, VMS Eve torna a volare: parte il conto alla rovescia per la storica missione italiana Virtute

Il velivolo Virgin Galactic ha preso il volo per la prima volta in quasi 16 mesi. VMS Eve ha condotto un volo di prova con partenza dal Mojave Air and Space Port in California mercoledì 15 febbraio: lo ha annunciato la stessa azienda. Il volo è durato più di 2,5 ore e ha raggiunto un’altitudine massima di circa 12.650 metri, secondo SpaceNews, che cita dati di tracciamento dei voli.

È stato il primo decollo di VMS Eve dalla fine di ottobre 2021, quando è volato verso il Mojave dallo Spaceport America nel New Mexico per una serie di modifiche e aggiornamenti.

Virgin Galactic, VMS Eve e Unity

VMS Eve è un elemento chiave sistema turistico spaziale di Virgin Galactic. Durante i voli operativi, l’aereo trasporta VSS Unity che trasporta 6 passeggeri, a un’altitudine di circa 15mila metri. Unity poi viene rilasciato e accende il suo motore, facendosi strada verso lo Spazio suborbitale.

La coppia di velivoli ha portato a termine fino ad oggi 4 di questi voli spaziali, l’ultimo nel luglio 2021, quando Unity ha trasportato 4 passeggeri, tra cui il fondatore del Virgin Group Richard Branson.

Poco dopo quel volo, Virgin Galactic ha annunciato che avrebbe aggiornato Eve e Unity, mettendo a terra entrambi i veicoli. Le operazioni hanno incluso la sostituzione del pilone centrale di Eve, il punto tra le due fusoliere dell’aereo dove si aggrappa Unity.

Il volo di mercoledì ha aiutato a testare il nuovo pilone, tra le altre cose, anche se Eve ha volato senza il compagno, ha spiegato Kelly Latimer, senior flight test director di Virgin Galactic.

VSS Unity è tornato allo Spaceport America, ed Eve probabilmente si unirà presto allo spaceliner, ha detto Latimer. “Dopo aver completato i controlli di sistema durante il test di volo iniziale, Eve effettuerà un volo di trasferimento per il New Mexico,” ha proseguito. “Il team è entusiasta di vedere Eve e Unity riunirsi di nuovo, e abbiamo altri test da fare per completare le convalide richieste delle modifiche del veicolo“.

Quando i controlli saranno terminati, Virgin Galactic sarà presumibilmente pronta per riprendere i voli spaziali con equipaggio. Il primo, Virtute-1 per l’Aeronautica Militare e il CNR, dovrebbe decollare questa primavera, hanno affermato i rappresentanti di Virgin Galactic.