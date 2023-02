Vomito, collasso e arresto cardiaco: donna morta dopo aver mangiato sushi

MeteoWeb

Dramma a Napoli, dove una donna è morta dopo aver mangiato sushi. Il primo sintomo che ha accusato è stato il vomito, poi ha collassato e infine è morta. E’ giallo sulla morte di Rossella Di Fuorti, 40enne di Napoli, il cui decesso è avvenuto giovedì pomeriggio nella sua abitazione nel quartiere di Soccavo.

Per i genitori della donna la morte, avvenuta per arresto cardiocircolatorio, sarebbe stata causata dal sushi mangiato a pranzo in un ristorante giapponese. Proprio quel giorno, infatti, la donna aveva festeggiato i suoi 40 anni. Dal ristorante la sfortunata donna era tornata alle 15 e alle 16 ha iniziato a sentirsi male. Gli operatori del 118, allertati dalla famiglia, sono intervenuti immediatamente sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna.

Dopo la denuncia dei familiari, la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri del Nas, Nucleo antisofisticazioni e sanità. I militari del Nas di Napoli, guidati dal comandante Alessandro Cisternino, hanno prelevato alcuni campioni di cibo per sottoporli ai controlli tesi a verificare se il malore possa essere collegato alla consumazione del pasto. Intanto è stata disposta l’autopsia sul corpo della donna, che aiuterà a chiarire le cause del decesso.