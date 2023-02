Impressionanti voragini in Turchia, la terra sprofonda a Konya | FOTO

MeteoWeb

Le immagini aeree scattate con i droni mostrano, tra gli altri, il Kizoren Sinkhole, in un campo innevato nel distretto di Karatay a Konya, in Turchia. Centinaia di voragini (sinkhole, “obruk” in turco) si trovano nell’area di Karapınar nella provincia di Konya, nella regione dell’Anatolia centrale. Negli ultimi anni, l’agricoltura intensiva e le pratiche irrigue hanno contribuito a ridurre drasticamente le risorse superficiali e sotterranee provocando il collasso degli strati terrestri più profondi.

Secondo l’Obruk Research and Application Center, il numero di sinkhole registrati nell’area di Konya entro la fine del 2022 ha superato 2.500.