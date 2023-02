Vulcano: sarà installata una rete di rilevamento dei gas vulcanici

MeteoWeb

Sarà realizzata sull’isola di Vulcano, soggetto attuatore l’Arpa, una rete sperimentale di rilevamento dei gas vulcanici all’interno delle abitazioni nell’area denominata “Porto”. La sperimentazione, attiva per 18 mesi, rientra nel Piano degli interventi per il superamento dell’emergenza, legata all’incremento delle emissioni gassose: sarà finanziata con i fondi messi a disposizione dal Governo nel contesto della dichiarazione dello stato d’emergenza.

La rete di monitoraggio coinvolgerà al massimo 100 abitazioni, con l’installazione di 2 sensori a piano terra di in ogni abitazione (1 nella zona giorno ed uno nella zona notte) per la rilevazione di CO 2 .