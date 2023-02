Vulcano Sakurajima in eruzione in Giappone: esplosioni e ricaduta di cenere | VIDEO

MeteoWeb

Il vulcano Sakurajima, nel Kyushu meridionale, in Giappone, è in eruzione. Il Sakurajima è uno dei vulcani più attivi del mondo e uno dei pochi attualmente in costante (persistente) attività. La sua attività tipica in corso va da forti esplosioni stromboliane a grandi esplosioni di cenere ogni 4-24 ore.

Secondo il Japan Meteorological Observatory, alle 14:48 locali di oggi, 14 febbraio, nel cratere sommitale del vulcano è avvenuta la 14esima eruzione esplosiva di quest’anno. Una grande nube vulcanica è salita a 2.400 metri in direzione di Osumi. Una piccola quantità di cenere è attesa a Sakurajima, Kanoya City, Tarumizu City, Kinko Town e Kimotsuki Town.

Già da mercoledì 8 febbraio, si sono registrate esplosioni sul vulcano. Quel giorno, l’eruzione del cratere Showa, la prima dall’aprile 2018, è stata osservata alle 10:52 (ora locale), con pennacchi che sono saliti fino a 1.000 metri di altezza, secondo l’Ufficio meteorologico di Kagoshima. L’ufficio meteorologico ha affermato di aver rilevato un leggero rigonfiamento della montagna intorno al 14 gennaio. Non è noto se il movimento sia collegato all’eruzione. Permangono le restrizioni di livello 3 di allerta vulcanica.

Il vulcano Sakurajima è il centro storicamente attivo del più ampio complesso della caldera di Aira. Situato di fronte alla baia di Kagoshima, che separa la città e il vulcano con 4,2km di acqua, la sua cima si trova a soli 8km a est della città di Kagoshima con una popolazione di mezzo milione. La storia eruttiva di Sakurajima è registrata dall’VIII secolo. Le eruzioni depositano spesso cenere su Kagoshima.

A causa del suo potenziale esplosivo, è considerato un vulcano molto pericoloso e strettamente monitorato. Le più grandi eruzioni storiche di Sakurajima sono avvenute nel 1471-76 e nel 1914.