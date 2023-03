19 marzo, auguri di buon onomastico Giuseppe e Giuseppina! Le migliori IMMAGINI, GIF, VIDEO, FRASI e CITAZIONI

MeteoWeb

Il 19 marzo è la Festa del Papà, nel ricordo di San Giuseppe. E’ una buona occasione per esprimere affetto e riconoscenza verso la propria figura paterna ma anche per fare gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano il nome Giuseppe o Giuseppina: in alto proponiamo una gallery di immagini, e di seguito una selezione di video, citazioni e frasi.

Il Vangelo chiama Giuseppe uomo giusto, come erano stati chiamati gli antichi patriarchi d’Israele. Nel linguaggio divenuto ormai tradizionale Giuseppe è chiamato padre putativo: se da una parte questo titolo salvaguarda il concepimento verginale del Cristo, dall’altra non esprime pienamente il rapporto di paternità esistente tra Giuseppe e il Salvatore. Pio XII lo propone anche come esempio a tutti gli operai e fissa al primo maggio la festa di san Giuseppe lavoratore, che “nobilitò l’umana fatica, sorretto e allietato dalla convivenza di Gesù e Maria” ed “esercitando la sua arte con impegno e virtù mirabile, divenne maestro di lavoro a Cristo Signore che non disdegnò di essere detto figlio del carpentiere“.

Auguri di buon onomastico Giuseppe e Giuseppina: ecco i VIDEO più belli

Auguri di buon onomastico Giuseppe e Giuseppina: le CITAZIONI e le FRASI più significative

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Buon onomastico Giuseppe! Con questo piccolo messaggio ti faccio tanti auguri per la tua festa

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Giuseppe: un nome molto diffuso in Italia, un nome come tanti altri, ma tu sei speciale

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Felice onomastico! Non è che per caso credevi che me ne fossi dimenticato? Impossibile scordarsi di te! Auguri Giuseppe!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Il calendario oggi dice che è San Giuseppe: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 19 Marzo! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

San Giuseppe è un gigante del silenzio e la sua grandezza incommensurabile è proprio questo silenzio. (Maurice Zundel)

Giuseppe – nella nascita di Gesù – è presente per nascondere il mistero, per custodire gelosamente il segreto del Padre. (Marie-Dominique Philippe)

San Giuseppe è la più bella figura d’uomo concepibile e che il cristianesimo ha realizzato. San Giuseppe ha vissuto come tutti: non c’è una parola sua, non c’è niente, niente: più povera di così una figura non può essere. (Luigi Giussani)