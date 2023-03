MeteoWeb

Il 20 marzo 1916 veniva pubblicata sugli Annalen der Physik la teoria della relatività generale di Albert Einstein: era stata completata il 25 novembre 1915, e descriveva le proprietà dello spazio-tempo a 4 dimensioni.

In sintesi, secondo tale teoria la gravità altro non è che la manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. La celebre equazione E=mc² (energia uguale massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato), pose la prima pietra per lo sviluppo dell’energia atomica.